Байден и Макрон начнут диалог о проблемах безопасности Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Джо Байден договорились начать стратегический диалог в области проблем безопасности Европы, сообщает Новое время.

"Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, мы подтверждаем, что надежный и единый ядерный альянс крайне важен. В свете такой обстановки в сфере безопасности союзники должны продолжать тесные консультации по вопросам ядерного оружия и по контролю над вооружениями, особенно в рамках НАТО" , — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Байден и Макрон также выразили поддержку стратегического партнерства ЕС и НАТО, так как это "соответствует интересам двух стран".

Также США и Франция договорились совместно бороться с последствиями пандемии коронавируса и укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения.