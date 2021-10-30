В ходе рабочей поездки в Одессу президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесский национальный художественный музей, который планируют полностью отреставрировать до 2025 года. Работы проведут в рамках президентской программы "Большая стройка", сообщает Обозреватель.

Одесский национальный художественный музей расположен в здании бывшего дворца Потоцких, построенном еще в 1810-1820 годах. По словам Владимира Зеленского, государство должно приложить усилия для реставрации исторического здания музея, которое является памятником культурного наследия национального значения.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание" , - подчеркнул Зеленский.

"Музей Ройтбурда" в Одессе отреставрируют по программе Зеленского. Источник: www.president.gov.ua

В рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году разработали проект реставрации здания музея. До 2025 года здесь планируют отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, полов и потолков, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение. Для маломобильных групп в музее обустроят инклюзивные санузлы и лифт.

Владимир Зеленский также ознакомился с работами Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работами художников ХХ века и представленными в музее произведениями современного искусства.

Значительное внимание президент уделил работам Александра Ройтбурда, который являлся директором этого музея в 2018-2021 годах. После его смерти Президент Украины подписал указ о придании Одесскому художественному музею статуса национального.

Музей Ройтбурда. Источник: www.president.gov.ua

"Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира" , – отметил Зеленский.

В коллекции музея представлены произведения искусства общенационального значения. В прошлом году количество экспонатов достигло более 9,7 тыс., а в этом году в фонд поступило еще 403 работы.

В Одесском национальном художественном музее постоянно проходят публичные мероприятия, в частности, посвященные реализации прав и свобод человека и раскрытию потенциала украинской культуры.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала "Большая реставрация" – программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.