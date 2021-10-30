Коронавирус не был разработан как биологическое оружие – разведка США
Коронавирус не был разработан как биологическое оружие, пришли к выводу в американской разведке, сообщает Корреспондент.
Соответствующий доклад Национального разведывательного совета был опубликован накануне.
"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие. Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - говорится в нем.
При этом отмечается, что разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы его происхождения: заражение через животного и "связанный с работой лабораторией инцидент".
Но более конкретной информации в разведке предоставить не могут.
"Для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая. Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - отмечается в докладе.