Коронавирус не был разработан как биологическое оружие – разведка США

Коронавирус не был разработан как биологическое оружие, пришли к выводу в американской разведке, сообщает Корреспондент.

Соответствующий доклад Национального разведывательного совета был опубликован накануне.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие. Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку" , - говорится в нем.

При этом отмечается, что разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы его происхождения: заражение через животного и "связанный с работой лабораторией инцидент".

Но более конкретной информации в разведке предоставить не могут.