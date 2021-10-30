Обнаружена причина облысения

В процессе старения волосяных стволовых клеток стает все меньше, из-за чего человек теряет волосы, сообщает Корреспондент.

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго нашли объяснение облысения. Их исследование опубликована в журнале Nature Aging.

Ученые провели эксперимент на мышах, который показал, что когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. А вне своей микросреды они, как правило, не могут выжить.

"В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению", - говорится в статье .

Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей.