Гимнастки, победившие на Олимпиаде, завершили карьеру

Спортсменки сборной Болгарии по художественной гимнастике, завоевавшие "золото" в групповых упражнениях на Олимпийских играх-2020, завершили карьеру, сообщает Обозреватель.

Об этом у себя в Instagram написала Симона Дянкова, вместе с которой в Токио выступали Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Эрика Зафирова.

Сборная Болгарии не смогла выступить на чемпионате мира в японском Китакюсю, снявшись с турнира 26 октября. Причиной стала серьезная травма Лауры Траатс.

Сборная Болгарии по художественной гимнастике

"Наша соревновательная карьера окончена. Здесь, в Японии – стране, где сбылась наша самая большая мечта. Мы счастливы. Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить как следует, но суждено было случиться по-другому" – написала Дянкова .

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Симона не знает, сколько спортивный мир будет помнить их успех, да это не имеет значения.

"Для меня важно, что все эти эмоции я запомню навсегда, они всегда будут со мной и будут напоминать мне, что когда человек чего-то очень хочет, не сдается, упорно и терпеливо следует своей мечте, независимо от всего и всех, то для него нет невозможного" , – отметила болгарка.

Симона Дянкова

Спортсменка призналась, что им пора закрыть эту страницу жизни.

"Я буду скучать по ковру! Я буду скучать по публике, я буду скучать по соревнованиям, но больше всего я буду скучать по своей команде! Мы были достаточно сумасшедшими, чтобы захотеть чего-то сильного и очень преданных своему делу! Мы доказали всему миру, что это возможно! Нам было круто соревноваться вместе" , – эмоционально добавила олимпийская чемпионка.

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Под конец Дянкова пожелала удачи всем гимнасткам различных стран.

"Желаю успехов всем сборным и отдельным спортсменам. В спорте огромное значение имеет человеческий фактор. Помните, что первое место ни за кем не зарезервировано, боритесь за него, делайте это с честью и достоинством" , - подытожила гимнастка.

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Напомним, что сборная Болгарии по художественной гимнастике впервые в истории победила на Олимпийских играх-2020, завоевав "золото" в групповом многоборье. Россия не согласилась со своим вторым местом, подав протест.

Проверка, проведенная и в индивидуальном турнире и в многоборье не нашла никаких признаков предвзятости.

Сборная Болгарии по художественной гимнастике

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

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Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.