Как вакцинация помогла остановить COVID-19: опыт Европы и мира

Для врачей наступление осени обернулось настоящим ударом, ведь Дельта-штамм коронавируса наложился на сезонный рост заболеваемости гриппом. Как результат переполненные больницы, недостаток кислорода, чуть ли не ежедневные рекорды по смертности, сообщает Обозреватель.

Пока в Украине продолжают спорить о необходимости обязательной вакцинации, другие страны давно привили большинство своих граждан и сейчас живут обычной жизнью.

Сайт рассказывает о государствах, в которых сознательности общества можно позавидовать: для них COVID-19 хоть еще и не стал частью истории, но уже давно не является главной проблемой.

Дания

В мире заговорили уже о четвертой волне COVID-19 – в Штатах, Канаде и в ряде других стран Европы стремительно растет число новых случаев заболевания. Соответственно, вводятся новые ограничения. К примеру, в Италии без прививки или отрицательного теста не пускают на работу, а в Латвии объявлен общенациональный карантин и комендантский час.

Но на карте недавно появилась страна, где COVID-19 официально больше не считают "критически опасным заболеванием". Дания – благодаря вакцинации – первой в Европе сняла все карантинные ограничения и вернулась к допандемической жизни.

В стране уже вовсю начинают готовиться к Рождеству, больше нет ни масок, ни социальной дистанции, в ресторанах и фитнес-центрах не нужно предъявлять COVID-сертификаты. И правда, какой смысл их проверять, если и так почти все привиты. На сегодняшний день в Дании вакцинировано более 80 процентов населения старше 12 лет. В возрастной группе 60+ привиты почти все.

В сентябре правительство решило не продлевать классификацию COVID-19 как опасного для общества заболевания в связи с успехами в вакцинации и жестким контролем над эпидемией. С 10 сентября жизнь в стране изменилась: будто никакого коронавируса и не было.

"Эпидемия находится под контролем, а охват вакцинацией достиг рекордного уровня" , – заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Однако предупредил: если вдруг возникнет серьезная вспышка, которая будет угрожать всей общественной жизни, о запретах немедленно вспомнят.

Как добились такого результата? Эксперты утверждают, что высокий уровень вакцинации был достигнут благодаря мышлению граждан. В датчанах сильно развито чувство социальной ответственности. Это особенно заметно на фоне других европейских стран, где доверие к властям в плане борьбы с коронавирусом оказалось значительно ниже. К примеру, в Румынии полностью вакцинированы только 30% населения. А в народе до сих пор верят в чипирование и заговоры государств. То, что сейчас происходит в стране, уже называют пандемией антивакцинаторов.

В Дании по-прежнему регистрируют новые случаи инфекции: например, 28 октября выявили 2007 переносчиков COVID-19 – цифра, сравнимая с показателями ноября прошлого года. Однако, в отличие от ситуации годичной давности, роста смертей не наблюдается – за день скончался только один пациент.

Исландия

Небольшое государство на севере Европы показало на своем примере важность вакцинации. На сегодня более 80% граждан прошли полный курс прививок. А еще в июне Исландия отменила практически все антиковидные ограничения.

"Мы возвращаемся к обществу, в котором можем нормально жить и которому стремились с... 16 марта 2020 года (когда в стране ввели первые ограничения из-за пандемии. – Ред)" , – указала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

Причиной низкой заражаемости стала не только успешная кампания по вакцинации, но и эффективное отслеживание контактов инфицированных. Дело в том, что с начала прошлого года власти ввели массовое тестирование населения. А гражданам, которые возвращались из-за границы, рекомендовали идти на добровольную изоляцию даже при отсутствии положительного результата ПЦР-теста.

По словам главы Минздрава, при обнаружении очередного случая коронавируса правительство "агрессивно тестировало" и "просило большие группы возможных контактных лиц пойти на карантин". В связи с этим более 60% больных получали положительный тест на коронавирус, когда уже находились дома.

Результат: по состоянию на 29 октября из чуть более 360 тысяч исландцев COVID-19 обнаружили всего у 13 413 человек, из них от осложнений умерли 33 человека. При этом за последние сутки было обнаружено 100 новых случаев коронавируса, но ни один из пациентов не скончался.

Израиль

Эта страна одной из первых в мире начала кампанию по вакцинации. Принудительно никто никого не заставлял, однако власти ввели очень эффективные карантинные ограничения. После того, как Израиль вышел из локдауна, в стране внедрили "зеленые" паспорта, благодаря которыми можно было посещать спортзалы, концерты, кафе и рестораны. Параллельно выход в офис с удаленной работы разрешили исключительно вакцинированным. Не сделавших прививку не увольняли, но отправляли "подумать" в неоплачиваемом отпуске. Подобные правила только сейчас начали появляться в Украине.

Жесткие меры дали свои результаты – сейчас число полностью вакцинированных приближается к 70%. При этом в первую очередь иммунизация охватила категории пожилых граждан – до 80%. Более того, с сентября в Израиле начали вакцинировать третьей дозой: если человек получил вторую прививку против коронавируса более шести месяцев назад – ему понадобится третья доза.

Результат: несмотря на рост случаев коронавируса, число госпитализацией и смертей остается на допустимом уровне. За последние сутки в стране умерли восемь пациентов с коронавирусом.

Великобритания

Великобритания входит в число лидеров по вакцинации населения – на данный момент там привито около 71,1% граждан. И хотя количество выявленных случаев заражения стремительно растет (28 октября было зафиксировано 39 тысяч заболевших), число умерших не превышает 200 человек в сутки. До начала вакцинации болезнь уносила от 500 до 1 400 жизней в сутки.

Несмотря на рост заболеваемости, власти пока не намерены возвращать карантинные ограничения, которые были отменены в июле. Возможность нового локдауна, то есть запрета массовых мероприятий, закрытия учреждений сферы услуг, ресторанов и школ, ограничений социальных контактов, премьер-министр Борис Джонсон категорически исключает.

Власти Великобритании не намерены возвращать карантинные ограничения

"Главная проблема сейчас – в том, что люди, которые попадают в больницы с тяжелым ковидом, оказываются в реанимации и умирают, – это, кто не прошел вакцинацию" , – заявил BBC советник британского правительства по вопросам вакцинации Джереми Браун.

Еще немного цифр

28 октября в Украине зафиксировали 27 097 случаев заражения и 621 смерть от COVID-19. При этом процент полностью вакцинированных – 17,64%. Сравним эти показатели со странами с высокими показателями вакцинации:

ОАЭ (85% вакцинированных) – 88 заболевших и ни одной смерти;

Мальта (96% вакцинированных) – 15 заболевших и ни одной смерти;

Португалия (87% вакцинированных) – 888 заболевших и пять смертей;

Чили (75% вакцинированных) – 2 136 новых заболевших и 22 смерти.

Вывод: вакцинация – крайне необходимая мера в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на рост заражений в странах с высоким уровнем вакцинации, количество смертей от COVID-19 не увеличивается. К тому же, как показывает практика, большинство из умерших – это люди, которые не сделали прививку. А вакцинированные, даже если и заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.