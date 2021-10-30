Часть Украины накрыл туман

Туман будет наблюдаться в течение дня в большинстве северных, центральных и восточных областей, сообщает Корреспондент.

Почти половину Украины в субботу, 30 октября, накрыл туман, сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об ограниченной видимости 200-500 метров (1 уровень опасности - желтый) в большинстве северных, центральных и восточных областей, а именно в: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской, а также в Киеве.

Туман продержится в регионах в течение суток.

В целом выходные в Украине ожидаются солнечные, местами потеплеет до +17 градусов.