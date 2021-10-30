Усик о ситуации с Джошуа: прискорбно слышать

Украинский чемпион чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик разочарован теми экспертами, которые считают, что Энтони Джошуа был недостойным противником во время их боя в Лондоне. Крымчанину грустно читать критические высказывания в адрес британца, но в тот вечер он был просто лучшим человеком, сообщает Обозреватель.

Поединок в Лондоне на "Тоттенхэм-Арене" прошел все 12 раундов и завершился победой нашего соотечественника по очкам.

"Прискорбно слышать, что они [комментаторы] жестко относятся к выступлению Джошуа, потому в ринге с ним был я, и могу точно вас заверить - он был очень хорош "Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это был поистине блестящий бой. Сейчас я готовлюсь к еще одному сложному матчу против него в следующем году, и мне нужно будет сделать все возможное, чтобы сохранить свой чемпионский титул" , – заявил Усик в интервью DAZN.

Александр Усик во время пресс-конференции

В то время как поражение изменило восприятие Джошуа многими и, по-видимому, побудило его искать изменения в своем тренерском штабе и подходе к тренировкам, в свою очередь для Усика жизнь в качестве чемпиона в двух весовых категориях не изменилась.

"На следующий день после того, как я выиграл титулы в супертяжах я ощущал умиротворение. Сейчас, месяц спустя, я чувствую то же самое. Я очень горжусь тем, что стал новым чемпионом, но в основном я сосредоточен на том, чтобы просто жить своей жизнью и продолжать упорно тренироваться в тренажерном зале в ожидании матча-реванша" , – сказал крымчанин.

Энтони Джошуа

Разговоры о том, что ЭйДжей может заменить своего тренера Роба Маккракена одним из нескольких тренеров мирового уровня, также не повлияли на мнение Усика.

"Я видел предположения о том, кого он может нанять на следующий год, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовым ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, а не на основе соперника. Он также пообещал быть более агрессивным и опасным в матче-реванше. Если это так, отлично. Я был бы рад познакомиться с этой стороной Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой" , – сказал 34-летний уроженец Симферополя.