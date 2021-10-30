Месси повторил собственный антирекорд 16-летней давности

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси повторил собственный антирекорд результативности в национальных чемпионатах, сообщает УНИАН.

Месси ни разу не смог отличиться за первые пять матчей в чемпионате Франции. В поединке против "Лилля" 29 октября он был заменен в перерыве из-за небольшого повреждения.

Как сообщает Squawka, Месси впервые с сезона 2005-2006 не смог забить ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи в рамках национального чемпионата до ноября.

Сезон 2005-2006 был вторым в профессиональной карьере аргентинца.

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