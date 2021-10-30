Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР
В ноябре 2021 года ожидается импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже имеют соответствующие контракты, сообщает Экономическая правда.
"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также продолжаются переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул первый заместитель министра Юрий Власенко.
Также отмечается, что доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.
"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", - отметил замминистра.