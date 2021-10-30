Харьковчан будут вакцинировать прямо на избирательных участках

В Харькове на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Отмечено, что пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

Так, получить прививку желающие смогут с 9:00 до 18: 00.

Известно, что иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.