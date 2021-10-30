Российский хоккеист выпал из окна высотки в Москве

25-летний российский хоккеист Иван Биткин разбился насмерть, выпав из окна высотки в Москве. Трагедия случилась возле дома на Хорошевском шоссе, сообщает Обозреватель.

По информации СМИ, спортсмен упал на козырек подъезда и скончался до прибытия скорой помощи.

Иван Биткин. Источник: РенТВ

Биткин в период с 2017-го по 2020 года выступал в Высшей лиге чемпионата России по хоккею: втором по силе дивизионе страны.

Защищал цвета "Тороса" из Нефтекамска, китайского "Ценг Тоу" (Цзилинь) и московской "Звезду".

Иван Биткин разбился в Москве. Источник: Московский комсомолец

Выступал на позиции защитника. Всего в Высшей лиге сыграл 83 матча. Отметился двумя забитыми шайбами. Сделал четыре голевые передачи.

Был выбран на драфте под общим 159-м номером. Источник: МХЛ

В 2013 году Биткин был выбран уфимским "Салаватом Юлаевым" на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под общим 159-м номером.