В Одесской области водитель въехал в дом пенсионера
В Одесской области водитель на иномарке протаранил стену частного жилого дома, сообщает УНИАН.
Авария произошла около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя.
По словам 64-летнего мужчины, который был за рулем, причиной ДТП стал туман. Правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
В ДТП люди не пострадали, но часть стены дома рухнула.