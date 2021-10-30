В Одесской области водитель въехал в дом пенсионера

В Одесской области водитель на иномарке протаранил стену частного жилого дома, сообщает УНИАН.

Авария произошла около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя.

Фото: Нацполиция

По словам 64-летнего мужчины, который был за рулем, причиной ДТП стал туман. Правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В ДТП люди не пострадали, но часть стены дома рухнула.