"Шахтер" получил новую копию выигранного Кубка УЕФА

"Шахтер" получил в свое распоряжение точную копию Кубка УЕФА, который донецкая команда выиграла в 2009 году, сообщает УНИАН.

Копия Кубка УЕФА была изготовлена в Италии, а теперь прибыла в клуб. С трофеем позировали Андрей Пятов и Дарио Срна, которые играли в финале турнира.

Стоит отметить, что УЕФА позволил "горнякам" сделать уже вторую копию трофея, так как первая осталась в музее "Шахтера" на "Донбасс Арене".

Кубок УЕФА / фото ФК Шахтер

Андрей Пятов и Дарио Срна / фото ФК Шахтер

Победа "Шахтера" в Кубке УЕФА