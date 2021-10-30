Меркель назвала главные кризисы на посту канцлера

Ангела Меркель, которая с 26 октября является исполняющей обязанности канцлера Германии, назвала миграционный кризис 2015 года, а также пандемию коронавируса сложнейшими вызовами за время ее пребывания на посту, сообщает Корреспондент.

Об этом она рассказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году" , - сказала она.

Сложность ситуации она пояснила тем, что в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях.

"Принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим" , - сказала Меркель.

По словам многолетнего канцлера Германии, она не стала бы ничего менять в своих решениях на посту.

"Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею" , - указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.

Среди самых важных своих решений она отметила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков. "Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории", - сказала Меркель.