Россия прекратила поставку газа в Европу через Беларусь

Прокачка газа в Европу по трубопроводу "Ямал - Европа" прекратилась утром в субботу. Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.

Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась.

Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. К настоящему моменту реверс достиг практически 168 тыс. куб. м в час.

Газопровод "Ямал – Европа" начинается в газотранспортном узле в Торжке (Тверская область, Россия) и проходит по территории РФ, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

Напомним, компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности на транзит газа в Европу через Украину на ноябрь. Однако по газопроводу "Ямал – Европа" забронировала транзит аж на 31,4 млн кубов в сутки.

Еще 25 октября поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до 8 млн куб. м в день. При этом забронировано 31 млн. В "Газпроме" объяснили это тем, что выполняют заявки потребителей.

Если российский концерн продолжит вести такую политику, объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд куб. м. Это может произойти уже к концу отопительного сезона 2021-2022.