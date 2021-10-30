В Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение

В Киеве на Каховском путепроводе частично ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта. Работы продлятся до 10 декабря, сообщает РБК-Украина.

"На Каховском путепроводе №2 (пересечение проспекта Броварского по улице Митрополита Шептицкого вблизи станции метро "Левобережная") начинается средний ремонт" , - пишет пресс-служба.

Отмечается, что будут работать в направлении моста Метро, а во время работ движение на путепровод будет частично ограничено.