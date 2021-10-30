В Днепре высадили три сотни деревьев

Город присоединился к акции "Посадка деревьев миллионом людей за 1 сутки" в рамках глобального экологического проекта Greening of the Planet и бессрочного проекта #Дніпро_квітучий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил соорганизатор проекта "Озеленение планеты" в Днепропетровской области Юрий Остапюк.

"Акция проходит как в Украине, так и за рубежом. Мы сотрудничали с департаментом парков и рекреации горсовета, присоединился бизнес и неравнодушные горожане. В этом году мы вышли небольшой группой, ведь карантин, однако мы чувствуем, что можем сделать что-то важное и глобальное как для страны, так и мира" , - Остапюк.

Больше всего растений высадили на территории парка Новокодацкий - 151. Там высадили рябину скандинавскую, катальпы, клены, дубы и тому подобное.

"Мы специально разработали дендроплан и подбирали насаждения, ведь этот парк находится на склоне и на песчаной почве. В дальнейшем деревья будут давать тень на главной аллее парка и на детплощадках" , - рассказала инженерка садово-паркового хозяйства департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Татьяна Демченко.

"Благодаря глобальному экопроекту и бессрочной акции #Днепро_цветущий, которую инициировал городской голова Днепра Борис Филатов, такое высаживание помогает всем нашим паркам: обновляется зеленый фонд. Эти деревья возьмем на баланс и будем ухаживать за ними" , - добавил руководитель парка Новокодацкий Сергей Матусевич.

Озелененные и другие парки Днепра:

- парк Сагайдак (50 деревьев);

- сквер по ул. Ю. Савченко (30 деревьев);

- парк Памяти и примирения (31 дерево);

- парк им. Богдана Хмельницкого (25 деревьев).