Цены на продукты в ноябре вырастут: что подорожает

Украинцы стали больше платить за продукты питания, о чем свидетельствуют данные Госстата. Товары первой необходимости подорожали на 11% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает Обозреватель.

Но поскольку помимо коронавируса мир накрыл еще и энергокризис, то в ноябре украинцам придется платить за товары еще больше. Ведь наша страна очень зависит от мировых цен на продукты и энергоносители.

О том, что уже подорожало, а на что цены еще вырастут – читайте в материале.

Почему платим больше?

Ключевая причина роста цен на продовольствие в Украине – рост цен на энергоносители. Возьмем для примера хлеб (подорожал на 18% в годовом разрезе), ведь предприятия для его изготовления используют природный газ. Так, голубое топливо составляет 60% энергопотребления, электроэнергия – 40%.

Кстати, хлеб в этом году подорожал не так значительно, как, скажем, торты. Цены на них взлетели аж на 80%, но в 2022-м платить будем еще больше. Сладкая выпечка всегда дорожает сильнее остальных видов такой продукции. В нее закладывают подорожание "более важных" продуктов, к примеру, социального хлеба.

Намного дороже в Украине стало и мясо. Поголовье КРС (крупный рогатый скот), свиней и птицы сокращается из-за значительного роста цен на зерновые культуры и корма. А это уже влияет на стоимость не только мяса, но и молока и яиц.

Снова возьмем статистику за сентябрь. Цены на яйца выросли на 8%, на молоко – 1%, на курятину – 6%, на свинину – 4%, на говядину – 12%. Но продукты будут и дальше дорожать.

Если брать подорожание овощей, то здесь выступает фактор сезонности. Традиционно их стоимость начинает расти, поскольку на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов.

Что именно и как подорожает?

Подсолнечное масло

Масло – один из рекордсменов в плане подорожания в этом году. Сейчас максимальная стоимость бутылки не премиального класса достигает 80 грн. А это, если сравнивать с 2020-м, на 70% дороже. Но и это еще не предел.

Как рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин, цены на подсолнечное масло пока не совсем стабильны – то демонстрируют незначительное падение, то снова растут. Но снижения стоимости в ближайшее время ждать не приходится.

"Цены на растительные масла на мировом рынке продолжают расти, и эта тенденция не позволит опуститься цене на украинском рынке тоже. Поэтому в ноябре следует ожидать дальнейший рост цены на данный продукт, но незначительный: 2-3%. То есть в ноябре подсолнечное масло обойдется в 68-69 грн/литр" ,– сказала эксперт.

Мясо (курятина, свинина, говядина)

Может продолжиться и рост цен на мясо. Это в первую очередь касается говядины и курятины, так как их объемы производства в 2021 году сокращаются.

Кстати, главным драйвером подорожания может стать принятие законопроекта №5600, который предусматривает увеличение налоговой нагрузки на украинское птицеводство. В таком случае подорожание может составить 10-15%, говорит Литвин.

О росте цен на мясо рассказал и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, курятина и яйца могут добавить в цене до конца года чуть больше, чем свинина и говядина. Это объясняется тем, подчеркнул эксперт, что стоимость курятины и яиц напрямую зависит от производителя, а те уже от энергоносителей.

Яйца

По прогнозу Литвин, подорожание яиц в ноябре ожидается на уровне 5%. То есть, за них будем платить уже примерно 37 грн (за десяток).

"Яйца – это продукт, обладающий четко выраженной сезонностью. Поскольку в структуре их производства значительная доля – домохозяйства населения, с наступлением холодов уменьшается предложение яиц. Это приводит к постепенному росту цены с сентября с пиком на середину-конец зимы, а затем постепенное снижение цены весной" , – объяснила специалист.

Овощи и фрукты

Ну и, конечно же, не обойдет стороной украинцев рост цен на овощи. Скоро потребители будут покупать либо овощи из тепличных хозяйств, либо импортируемые. Так, уже в следующем месяце ожидается рост стоимости на 5-10%, прогнозирует Литвин. Но до конца года подорожание может быть еще большим.

"Вроде урожай и неплохой, но мы очень сильно зависимы от мировых цен на продовольствие. Поэтому овощи прибавят 20-30% до конца года. Это традиционные сезонные колебания" , – заявил Пендзин.

Будет ли что-то дешеветь?

По словам Литвин, заводы уже начали процесс производства сахара из нового урожая сахарной свеклы, и это сразу отразилось на розничной цене.

"За последние две недели цена сахара в розничных сетях уменьшилась на 6% и сейчас в среднем составляет 25,30 грн/кг. В ноябре 2021 года ожидается еще снижение цены до 23-24 грн/кг" ,– сказала эксперт.

Уменьшилась в Украине и стоимость яблок. В 2021-м наблюдаются самые низкие цены на плод за последние 3 года. Только за прошедшие две недели стоимость снизилась на 12%. Теперь 1 кг можно купить примерно за 9,5 грн/кг.

Как утверждает Литвин, такая низкая цена будет держаться на протяжении всего следующего месяца. Но уже ближе к концу ноября может произойти подорожание.

В целом, в ноябре и декабре украинцам придется платить за продукты еще больше. Вероятно, некоторым гражданам придется экономить. Ключевая причина заключается в подорожании энергоносителей, в частности, газа. Если голубое топливо продолжит прибавлять в цене, то за продукты придется платить еще больше, чем эксперты прогнозируют сейчас.