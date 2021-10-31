Тина Кароль выпустила новый мини-альбом "Двойной рай"

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый мини-альбом, который получил название "Двойной рай". Накануне звезда презентовала клип на заглавную песню из альбома, сообщает УНИАН.

Соавтор альбома Аркадий Александров рассказал, что новый альбом Тины Кароль посвящен всем влюбленным.

""Двойной рай" воплощает в себе эволюцию от звучания монолитных баллад к современной трактовке взаимоотношений влюблённых пар" , - сказал Аркадий.

Сама Тина Кароль призналась, что ее вдохновение - это порыв. Она вновь много пишет и дарит слушателям свое понимание мироздания. В альбом "Двойной рай" вошли четыре песни - "Холод", "Двойной рай", "Город", "Поцелуй на фарт".

Напомним, в клипе на песню "Двойной рай" Тина Кароль предстала в абсолютно новом образе. Звезда изменила прическу, да и в целом весь образ.