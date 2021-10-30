Украинцы вышли на "Майдан бедности" в Киеве

На Майдане Незалежности 30 октября состоялась первая акция "Майдан бедности". Активисты начали ее из-за стремительного удорожания социальных продуктов питания и коммунальных услуг, сообщает ASPI news.

Более сотни украинцев с утра 30 октября вышли на Майдан Незалежности, чтобы выступить против стремительного обнищания, в своих выступлениях они подчеркивали, что государство им никак не помогает. Человек, даже работающий и получающий зарплату, не может себя прокормить.

Общественный активист Анатолий Будник, председатель ОО "Всеукраинская народная Рада противодействия коррупции и общественной экспертизы власти", отметил:

"Украинцев намеренно сделали бедными, как в этом году все подорожало, знают наши кошельки и холодильники. Государственные чиновники, которые должны заниматься проблемами рядовых граждан, ничего для этого не делают. И не имеет значения, о какой власти мы говорим - Зеленского, Порошенко, или Иванова-Пупкина. Для украинцев никто ничего не делает! Если уже в государстве не хватает денег, то поделитесь с украинцами средствами от государственных земель и государственных недр, это же прописано в Конституции. Но состоятельный и сознательный украинец никому не нужен – власти нужен послушный нищий. Поэтому мы считаем, если власть не способна поддержать граждан – уходите”!

Продолжая тему обнищания украинской нации, народный омбудсмен Руслан Расулов пояснил:

"У меня телефон буквально раскален в последние недели от звонков. Звонят со всех уголков нашей Украины и жалуются, что не могут прожить на заработанные деньги. Вы сами видите, сколько стоят в магазинах самые важные для граждан социальные продукты, как подорожали даже за полгода хлеб, молоко, яйца, масло, как пенсионеры штурмуют магазины с социальными продуктами. О мясе, как у господина Тищенко за 50 гривен из Бессарабки, вообще нет смысла говорить, за эти деньги разве что кости для собак можно купить, поэтому у нас к власти есть несколько требований – преодоление бедности, остановка геноцида украинского народа, проведение общего собрания граждан, отставка правительства и роспуск Конституционного суда Украины в полном составе, а также привлечение к ответственности депутатов Верховной Рады, отчет президента, правительства и СНБО перед народом".

Участники акции пообещали в письменной форме проинформировать о своих требованиях Офис президента, Офис Генпрокурора и посольства ведущих стран и отметили, что митинги "Майдана бедных" будут проходить регулярно, и не только в Киеве.