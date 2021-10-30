Ровенская область ужесточает ограничения для непривитых

В Ровенской области ухудшается эпидемическая ситуация на фоне коронавируса. В регионе ужесточают ограничения на пользование общественным транспортом, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, отныне пользоваться общественным транспортом смогут только:

граждане, которые вакцинировались от коронавируса;

граждане, имеющие результаты отрицательного ПЦР или экспресс-теста, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки.

Отмечается, что запрет перевозки невакцинированных лиц вступает в силу уже со 2 ноября.