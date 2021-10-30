В субботу, 30 октября, неизвестные напали на журналистов телеканала "Наш" во время митинга. Во время потасовки пострадали представители СМИ, техника и транспорт, сообщает Обозреватель.

Об этом журналисты заявили в прямом эфире. Отмечается, что физическое насилие применили к журналисту Максиму Герасименко.

Он рассказал, что получил удар по лицу, когда защищал оператора, несмотря на просьбы полицейских отойти с места событий.