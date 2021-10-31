Действительно ли необходимо балансировать колеса в авто

С одной стороны, ни у кого не возникает сомнений в пользе от балансировки колес. С другой – большая часть водителей игнорирует эту операцию из-за того, что имеют оба комплекта шин на дисках и переобувают автомобиль в собственном гараже. Подкрепляет их правоту якобы то, что каких-то полвека балансировка колес была экзотикой. А как было на самом деле, сообщает 24 Канал.

Действительно, в самый расцвет эпохи "Жигулей" – уже довольно быстрых и комфортных автомобилей – шиномонтажные пункты с балансировочным станком были даже не в каждом городе. И тысячи легковушек как-то ездили по дорогам и существенных проблем будто и не испытывали. Так может, балансировка не так уж необходима?

Современные станки превратили балансировку колеса в быстрый, почти конвейерный процесс

Для чего надо балансировать колеса

При вращении любого физического тела (и колеса в том числе) вокруг собственной оси рано или поздно появляются вибрации, связанные с разницей в массе тела по разные стороны от оси. Это и есть так называемый дисбаланс, и это его надо устранить, если мы хотим, чтобы колесо вращалось так, как задумали конструкторы автомобиля.

Каждое колесо состоит из нескольких деталей: диска, покрышки, иногда также – камеры и колпака. Каждую из этих составляющих производитель пытается сделать сбалансированной самой по себе, но идеальными они быть не могут. К тому же есть множество вариантов неудачного взаимного расположения разбалансированных зон и вентиль, котрый однозначно нарушает равновесие. Поэтому идеально сбалансированным автомобильное колесо с шиной-пневматикой быть не может – даже если оно собрано из совершенно новых компонентов.

На стальной (штампованный) диск грузик набивается, на легкосплавный его клеят особым скотчем

На колесе с пробегом дисбаланс дополнительно вызывают смятый диск, затерянный балансировочный грузик, поврежденная или неравномерно изношенная шина. Осталось добавить, что дисбаланс есть двух видов – статический и динамический, и с обоими надо бороться с помощью балансировочного станка и свинцовых грузиков.

Колесо надо балансировать по двум критериям – статически и в динамике

Несбалансированное колесо – вещь для автомобиля не то чтобы принципиально опасная, но однозначно вредная. Вибрации от него передаются на другие детали, и некоторые из них от того ускоренно изнашиваются. Это касается протектора шины, шарниров подвески, соединений рулевого управления и порой даже самого рулевого механизма (рейки или редуктора), иногда от микроколебаний страдает также подшипник ступицы и амортизатор колеса.

Чаще всего ощутимые для водителя вибрации возникают на скорости около 60 км/ч и в диапазоне 90 – 120 км/ч. Если проблема имеет место на одном из передних колес, дрожь появляется на руле. Когда несбалансированное заднее колесо, руль не дрожит, но легкое гудение и мелкие вибрации кузова имеют место. Часто несбалансированное колесо находит себе "подпевалы", обычно в виде плохо закрепленной детали отделки в салоне, жгута проводов в торпедо, металлических тяг в дверях и тому подобное.

Как обходились без балансировки шин

Как же автомобилисты обходились без балансировки, когда шиномонтажные мастерские были редкостью и большинство автолюбителей монтировали колеса в собственном гараже? Во-первых, часть автовладельцев услугу балансировки таки получали – на фирменных СТО своей марки (в основном ВАЗ), в колесных цехах государственных и ведомственных автопредприятий. Кроме того, почти каждая книга-пособие для автомобилиста содержала инструкцию, как отбалансировать колесо собственными руками с помощью элементарного устройства в виде вертикальной стойки, похожей на крестовину для новогодней елки.

Обойтись без балансировочного станка с электроникой вполне возможно. Когда-то автомобилисты так и делали

Но большая часть автомобилистов в 1950-1970-е годы шины действительно не балансировала. Ведь кто-то ездил на изношенной допотопной машине, где вибрации колес не прослушивались на фоне других шумов, кто-то не разгонялся быстрее 80 км/ч (крейсерская скорость "Запорожцев", "Побед" и "Москвичей" до 408-й модели), а у кого-то были на колесах шины "из наварки", которые не удавалось отбалансировать в принципе. Впрочем, это не значит, что сегодня мы можем игнорировать эту важную процедуру.

Проверять балансировку колес на станке в шиномонтажной мастерской желательно дважды в год. Если второй (сезонный) комплект шин у вас не имеет собственных дисков, балансировка перемонтированных колес происходит так сказать, автоматически - при "переобувании". Если оба комплекта имеют собственные диски, удобно приурочить проверку балансировки при сезонной замене колес - например, когда вы осенью сняли летние колеса, по пути к месту их хранения можно заехать в мастерскую для проверки балансировки.

От балансировки колес зависит долговечность многих деталей ходовой части

Приобретя новую резину, ее, разумеется, надо отбалансировать после монтажа на диски. Но для большей уверенности следует повторить балансировку новых шин через 1000 км, когда каркас "обомнется".

Рекомендация:

Каждый автовладелец должен знать, как едет его автомобиль при правильно отбалансированных четырех колесах. Для этого рекомендуем в тот день, когда все ваши колеса пройдут шиномонтаж с балансировкой, поездить при выключенном радио и молчащих пассажирах. Нужно, чтобы в памяти водителя отложились все звуки и ощущения полностью исправных колес – гул качения шин по дороге, уровень вибраций на руле, вибрации кузова и “подпевание” им пластика отделки. Чтобы когда на одном из колес появится дисбаланс, вы могли сразу это заметить, не успев привыкнуть к нештатному гулу и дрожанию.