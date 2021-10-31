Как празднуют Хэллоуин в разных странах мира

В Украине Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Однако в разных уголках мира этот праздник имеет другие названия, даты и традиции. Их объединяет цель – чествование памяти тех, кто ушел из жизни, а также "убеждение" душ усопших не причинять вред живым, сообщает Обозреватель.

В языческие времена европейцы верили, что на Хэллоуин граница, разделяющая мир живых и мертвых, становится слишком тонкой. Так что души могут беспрепятственно "посетить" Землю. Узнайте в материале, какие ритуалы проводят жители разных стран в "ночь ужасов".

1. Германия

В ночь на 1 ноября в Германию приезжают путешественники, желающие ощутить атмосферу хоррор-праздника. Они идут в замок Франкенштейна в Дармштадте. Там их ждут люди, одетые в костюмы монстров, и развлекательная программа. Существует легенда, что именно этой ночью на крыше замка появляется призрак его владельца. В конце празднования специальные жюри выбирают самый страшный костюм. Победителю вручают премию.

Ежегодно в замке Франкенштейна празднуют Хэллоуин.

2. Китай

В Китае аналог Хэллоуина – День памяти предков (Teng Chieh) или фестиваль привидений. Считается, что в этот день призраки бродят по Земле, ища еду и развлечения. Китайцы зажигают фонари в форме лотоса и пускают в воду. Это делается для того, чтобы направить духов забытых предков назад, "в ад".

Во время фестиваля здесь действуют многочисленные табу. К примеру, людям запрещено собирать деньги и носить красное, делать селфи, гулять ночью, а также находиться у стен фасадов домов. Жители этой страны верят, что все эти действия привлекают призраков и приносят несчастье.

В Китае зажигают фонари в форме лотоса, чтобы избавиться от злых духов.

3. Мексика

Здесь с 31 октября по 2 ноября отмечают Дни мертвых (Día de Los Muertos). Это сакральные дни, когда местные жители одеваются так, как их предки. Кроме того, они строят частные алтари, где составляют презенты для душ усопших – сахарные черепа, алкоголь и т.д. Эти ритуалы сопровождаются весельем с тематическими песнями под звуки гитары.

В Мексике делают частные алтари для подарков душам усопших.

4. Соединенные Штаты Америки

До XIX века американцы не праздновали Хэллоуин. Он приобрел популярность, когда в США приехали иммигранты из Шотландии и Ирландии. В ночь 31 октября по улицам городов гуляют взрослые и дети, одетые в костюмы ведьм и ведьмаков, привидений и прочей нечисти. В честь праздника люди украшают свои дома и офисы поделками из тыквы, декоративной паутиной, летучими мышами, воронами и т.д.

Дети в эту ночь приходят в дома, стучат в дверь и кричат "сладости или смерть", протягивая корзину для конфет и печенья. Кстати, в США в этот день продается самое большое количество сладостей.

В США на Хэллоуин дети часто бегают по домам, чтобы получить сладости.

5. Румыния

В этой стране аналог Хэллоуина называется Днем Дракулы (Day of Dracula). Его отмечают 31 октября. В Румынию приезжают тысячи туристов, чтобы попасть в замок Бран (Трансильвания). А все потому, что там достаточно атмосферно, а экскурсоводы развлекают мистическими легендами.