Партия Саакашвили проиграла выборы в Грузии и объявила о фальсификациях

Партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, проиграла местные выборы в его стране, сообщает УНИАН.

Кандидат от ЕНД Гиоргий Харчилава победил только в Цаленджихском муниципалитете на западе страны.

На этом фоне один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, баллотировавшийся в мэры Рустави, обвинил власти в фальсификациях и заявил, его партия не признает итоги второго тура местных выборов.

"Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями, никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться" , - заявил Киркитадзе.

Другой лидер партии Саакашвили Гиоргий Барамидзе анонсировал начало "жесткого протеста и гражданского неповиновения властям" в Грузии с 1 ноября.