В одном из магазинов в Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца, приставив к ее шее нож. Злоумышленника задержали, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел в субботу, 30 октября, около 6 утра на территории микрорайона Таврический.

На месте преступления выяснилось, что около 05:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны, поскольку в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, начал требовать возврата будто бы не возвращенных денег.

Когда на место вызова подъехал наряд УПО, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские разоружили его и задержали.

По словам начальника областного главка полиции Руслана Осипенко, злоумышленником оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений. Задержанному объявлено о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст.296 УКУ) захвате заложников (ч.2 ст.147 УКУ).