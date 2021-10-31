Выборы в Харькове: стало известно об инцидентах на спецучастках

В Харькове, где в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра на два спецучастка не пускали наблюдателей Гражданской сети "Опора", сообщает УНИАН.

Отмечается, что одного из наблюдателей не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии. Речь идет о специальном избирательном участке, который расположен на территории КНП "Городской перинатальный центр".

"По словам наблюдателя, проблема с доступом произошла из-за того, что руководитель коммунального учреждения поставил требование, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации" , – говорится в сообщении.

По информации координатора наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные действия являются незаконными, ведь необходимые документы для наблюдателя это лишь удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. Никаких требований о необходимости сертификатов о вакцинации в Избирательном кодексе не прописано.

Подобная ситуация с недопуском наблюдателя произошла и на избирательном участке, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателя "Опоры" пустили на участок.

Напомним, в Харькове 31 октября проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.