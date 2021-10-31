Полиция остановила автобус в поле для проверки COVID-сертификатов

В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал из-за проверки COVID-сертификатов. Полиция решила остановить транспорт фактически "среди поля", чтобы проверить, все ли пассажиры имеют соответствующие документы, но сделать "копам" это не дали, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Когда правоохранители решили устроить своего рода "облаву", пассажиры стали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса.

Водитель также вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где указано, что без причины останавливать транспорт они не имеют право. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.

В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан перечень карантинных ограничений и правил.

В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не у всех собравшихся в автобусе людей. Чем закончился инцидент - не сообщается.