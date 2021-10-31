Украина должна прекратить использование названия "Байрактар" - МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать название "Bayraktar" для купленных турецких ударных беспилотников, сообщает Украинская правда.

Об этом Чавушоглу заявил после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название" , – сказал Чавушоглу.

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить" , - добавил министр

Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название" , – сказал министр.

Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины также Катару, Азербайджану и Польшу.