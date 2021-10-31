В Украине будут испытывать новую вакцину: что известно

Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания препаратов против коронавируса, которые разработала французская фармкомпания Sanofi. Речь идет о двух адъювантных вакцинах на основе рекомбинантной технологии, сообщает Обозреватель.

Что известно о вакцине, чем она отличается от препаратов-конкурентов и кто сможет принять участие в испытаниях – рассказал Рами Мруа, генеральный менеджер украинского подразделения Sanofi.

Что известно о препарате?

Разработка компании Sanofi – рекомбинантная вакцина, созданная на основе искусственно воспроизведенных фрагментов S-белка коронавируса. Во время второго этапа клинических испытаний на совершеннолетних французская препарат показал эффективность более чем на 95%.

"Вакцина выявила высокий уровень нейтрализующих антител, сравнимых с показателем естественного заражения вирусом. После однократного введения препарата зафиксировали высокие показатели нейтрализующих антител у добровольцев, которые имели признаки предварительной инфекции SARS-CoV-2. Это свидетельствует о высоком потенциале для развития изучаемой вакцины как бустерной" , – рассказал Рами Мруа.

Чем вакцина Sanofi отличается от Pfizer и Moderna?

Сравнивать эти три вакцины от коронавируса некорректно – они работают по принципиально разным технологиям. Разработка Sanofi – эта адъювантный рекомбинантный препарат, основанный на технологии, которую также используют для четырехвалентной вакцины против гриппа.

Адъювант – это вещества, которые способны усиливать иммунный ответ организма на антиген, содержащийся в вакцине. Их применение дает возможность сократить количество основного действующего вещества в вакцине и тем самым уменьшить воздействие на иммунную систему человека при вакцинации.

"Другие вакцины, уже доступные на рынке, разработаны на основе других технологий: Moderna и Pfizer – мРНК вакцины, Astra Zeneca и Janssen – векторные вакцины, Sinovac – инактивированная вакцина. Рекомбинантная вакцина имеет определенное преимущество по сравнению с вакцинами РНК в вопросах термостабильности. В частности, ее можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов" , – рассказал представитель компании.

Как будут проводить исследования в Украине?

В нашей стране будет проводиться так называемое двойное слепое исследование. Смысл заключается в том, что испытуемых разделяют на две группы: одна из них получает реальную вакцину, а другая – плацебо. При этом никто, включая ученых, не знает, кто в какой группе, что позволяет получить максимально достоверные результаты.

"В Украине будет проходить третья фаза исследования, результаты двух предыдущих фаз подтвердили безопасность и высокую эффективность вакцины-кандидата. Все участники получат две инъекции с интервалом 21 день. После этого за ними будут наблюдать в течение года" , – сообщили в Sanofi.

Выбор Украины в качестве места для исследования объяснили тем, что наша страна остается в списке государств с быстрыми темпами распространения коронавируса и низким уровнем вакцинации. К тому же, заявку на проведение тестов подало само Министерство здравоохранения.

Когда вакцина станет доступной?

В Sanofi ожидают, что на рынке вакцина появится в конце текущего-начале следующего года. Однако для этого необходимо получение всех регуляторных одобрений.