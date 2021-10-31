В "Опоре" рассказали о нарушениях на выборах в Харькове и двух областях

В начале выборов мэра в Харькове наблюдатели "Опоры" зафиксировали большее количество процедурных нарушений по сравнению с двумя округами в Херсонской и Черкасской областях, где избирают народных депутатов, сообщает Укринформ.

Об этом рассказала глава правления организации Ольга Айвазовская.

"Две трети избирательных участков в Харькове - 73,6% - начали утреннее заседание в 7:15 или позже. Поэтому не все субъекты избирательного процесса имели возможность следить, где находились избирательные бюллетени ночью, были ли они в сейфе или не было повреждена печать, была ли сохранена избирательная документация и так далее" , — отметила Айвазовская.

По ее словам, протокол утреннего заседания, по наблюдениям "Опоры", вели на 78,5% избирательных участках:

"Это проблема, потому что в него вносятся данные, которые важны для этапа подсчета голосов, а здесь задержки, хотя и незначительные".