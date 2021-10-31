Минздрав разрешил вакцинировать детей в Украине

В Минздраве разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Но есть и ряд нюансов: во-первых, о массовой вакцинации речь пока не идет, прививать можно только одним препаратом, также есть показания и противопоказания, сообщает РБК-Украина.

Что известно о вакцинации детей от COVID-19 - читайте ниже в материале.

Согласно приказу﻿ Министерства здравоохранения, пока что не планируется привлекать детей к кампании по вакцинации. При этом по желанию и согласию родителей прививку сделать можно.

Важным условием при этом является:

наличие других прививок, соответствующих возрасту,

отсутствие противопоказаний к вакцинации.

Также в ведомстве уточнили, что в случае дефицита препаратов, в первую очередь вакцинами будут обеспечены именно дети от 12 лет, а также взрослые из группы риска тяжелого течения и осложнений от коронавируса.

Вакцина будет для этого использоваться только одна - Pfizer, который утвержден в других странах для этой возрастной группы. Так, в Европе и США детей старше 12 лет прививают еще с лета.

Кому противопоказана вакцинация Pfizer от коронавируса

При наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины.

Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Отсрочить вакцинацию от COVID-19 нужно и детям, которые перенесли детский мультисистемное воспалительный синдром (до получения дополнительных научных данных).

При этом лица, у которых в анамнезе был миокардит не связан с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19.

Вакцину Pfizer для детей 12-17 лет можно использовать по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Отметим, что ранее главный санитарный врач Сергей Кузин рассказал, что по заявлению родителей педиатр может дать разрешение на вакцинацию ребенка с 12-ти лет, если это нужно, к примеру, для выезда за границу.

Также Кузин заявил, что защитные маски нужно носить с 12 лет.