Автомобили, которые ''взлетели'' после развала СССР

В СССР автомобильный рынок был очень скудным. Однако после развала в девяностых границы открылись и в бывшие советские страны хлынул поток иномарок. Самыми крутыми были внедорожники, которые все чаще появлялись в том числе на украинских дорогах, сообщает Обозреватель.

Сайт вспомнил лучшие модели больших полноприводных автомобилей, за которыми закрепилась слава "бандитских". Немногие могли позволить себе такую покупку, но на дорогах этих машин все же было много.

Вообще для постсоветского человека гражданский внедорожник был большой роскошью. Да еще и с богатым оснащением (кондиционер, автоматическая КПП, кожаный салон), которое в других странах считалось нормой. Поэтому в девяностых эти автомобили произвели настоящий фурор.

Mitsubishi Pajero был "входным билетом" в мир респектабельных внедорожников на постсоветском пространстве. От этого машина получилась популярной, в тоже время сохранив репутацию автомобиля для избранных. Население в основном продолжало передвигаться на "Жигулях", а мафия низшего эшелона могла довольствоваться разве что вишневыми "Девятками".

Toyota Land Cruiser – более крупный и еще более авторитетный внедорожник девяностых. Популярными были темные цвета – черный, зеленый, синий. Но модель оставалась довольно редкой. Интересно, что в других странах большие японские внедорожники покупали либо для охоты, либо для семейных поездок. Ничего статусного и престижного в этом не было.

Jeep Grand Cherokee ZJ обладал имиджем опасного автомобиля – на таких ездили только "серьезные" люди. Именно американский внедорожник ассоциировался с вершиной социального развития у автомобилистов девяностых. Опять же, хоть в США модель и носила почти премиальный статус, не являлась статусной машиной для самых состоятельных покупателей.

Chevrolet Suburban по размерам был еще больше, да и в статусе на постсоветском пространстве Grand Cherokee не уступал. Часто попадались чуть более короткие варианты кузова – родственные внедорожники Chevrolet Tahoe. Но и такой позволить себе считалось очень престижным.

Королем дорог был Mercedes G-class W463. Самый желанный внедорожник – обязательно черного цвета (в крайнем случае серебристый металлик). Иногда попадались с бронированным кузовом – для самых "ценных" пассажиров. Наиболее престижными считались модификации с двигателями V8 мощностью 300-400 л.с.