Майкл Джексон уже не первый: самые богатые умершие звезды

Британский писатель Роальд Даль официально признан самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью, сообщает УНИАН.

Хотя сам автор "Матильды" и "Чарли и шоколадной фабрики" умер от рака еще в 1990 году, его произведения продолжают приносить его наследникам солидный доход, который в 2021 году оценили в $513 млн (преимущественно благодаря приобретению Netflix прав на экранизацию его произведений).

Таким образом, поп-король Майкл Джексон впервые за восемь лет уступил первенство в рейтинге самых зарабатывающих умерших знаменитостей, которую он занимал последние восемь лет. Причем он "просел" сразу на 2 позиции.

В целом список выглядит следующим образом: