Лучшие курорты Египта, на которых можно отдохнуть осенью

Недавно власти Северного Синая, туристической провинции Египта, заявили, что 100% жителей региона вакцинировались от коронавируса. Это автоматически сделало направление безопасным для туристов, сообщает Обозреватель.

В стране в целом прослеживаются положительные тенденции по темпам распространения заболевания. ﻿Поэтому сайт подобрал 5 лучших мест для отдыха на берегу Красного моря.

Шарм-эль-Шейх

Самый популярный курорт Египта расположен на Синайском полуострове. 35-километровая береговая линия полностью усеяна гостиницами, ресторанами, пабами и ночными клубами. Здесь хорошо развита сфера услуг, поэтому отдыхающие могут быть спокойны за свой комфорт. Красное море теплое круглый год, а пляжи поражают невероятной красотой и чистотой.

Египет славится невероятным Красным морем. Источник: pixabay.com

Хургада

Доступные цены, прекрасный сервис и прекрасный климат – все это делает Хургаду любимым курортом многих туристов. В городе хорошо развита инфраструктура и экскурсионные маршруты. Поэтому достаточно належавшись на пляжах, вы сможете отправиться на прогулку местными достопримечательностями. К счастью, их здесь огромное количество.

В Египте много исторических достопримечательностей. Источник: pixabay.com

Сахл Хашиш

Это совсем молодой курорт, который пока только строится. Это дает значительные преимущества первым туристам региона, ведь они получают роскошные номера за минимальные цены. Пока в городе всего несколько отелей и ресторанов, но эта ситуация быстро меняется, так Сахл Хашиш активно набирает популярность среди приезжих.

В Египте много новых туристических регионов. Источник: pixabay.com

Марса Алам

Любители дайвинга точно оценят коралловое побережье Марса Алам. Однако здесь понравится не только им. Большие пляжи с развлекательными зонами и горками, волшебные гостиницы и невероятные пейзажи захватывают туристов с первого взгляда.

Один из регионов Египта считается самым безопасным для туристов. Источник: pixabay.com

Эль Гуна

Курорт состоит из нескольких небольших островов, соединенных между собой каналами и проливами. Из-за этого город называют "египетской Венецией". Здесь все отели построены в едином стиле, что делает территорию почти сказочной. А вот цены на отдых здесь достаточно бюджетные.