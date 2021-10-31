Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения

Кабинет министров Украины начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения населения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, указанная реструктуризация предусмотрена меморандумом о неповышении тарифов для населения.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов. В частности, мы заключили меморандум с главами городов и НАК "Нафтогазом", согласно которому городские власти взяли на себя обязательство не повышать тарифы на горячую воду и тепло. Со своей стороны, правительство уже начало процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ, как предусмотрено в меморандуме" , - написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начался вовремя.

"По информации Минрегиона, 77% жилищного фонда по стране подключены к отоплению. При этом в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу" , - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч.