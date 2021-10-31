В египетском отеле массово отравились туристы

В Египте в курортной Хургаде в отеле AMC Royal Hotel массово отравились туристы. Количество пострадавших превысило 40 человек, сообщает Обозреватель.

Среди отравившихся туристов много граждан России, сообщает Telegram-канал "Mash". Они заселились в отель в конце октября и уже через несколько дней почувствовали симптомы недомогания.

Отель AMC Royal Hotel. Источник: poehalisnami.ua

Отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту, диарею, слабость и повышенную температуру тела. Часть из них госпитализировали после ухудшения самочувствия. В больнице в основном оказались дети, им делали уколы и ставили капельницы.

В самом отеле начала круглосуточно дежурить полиция, правоохранители допрашивали сотрудников. На место происшествия также приезжал мэр Хургады.

Отель, где массово отравились туристы. Источник: poehalisnami.ua

Постояльцы, которые тоже отравились, но не были госпитализированы, рассказали, что санитарные службы города решили закрыть отель, но еще некоторое время он продолжал работать, а гости питались в ресторане.

Позже, однако, его работу все же прекратили решением Министерства туризма. Отель закрыт на неопределенный срок, снова он откроется только после устранения всех нарушений.

Туристы рассказали, что отзывы об отеле на сайтах на самом деле не соответствуют действительности. По их словам, там царит антисанитария, мебель старая, а санузлы в плохом состоянии. Хуже всего ситуация в ресторане отеля: посуда грязная, внутри кулеров с водой плесень, а на полу в баре "болото".

По словам отдыхающих, отель в плохом состоянии. Источник: poehalisnami.ua