Умер известный ветеран Второй мировой, внук которого погиб в АТО

Утром 31 октября скончался известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный. Он был одним из символов Дня памяти и примирения, а его внук погиб в 2014-м в АТО, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил бывший глава Запорожской ОГА Константин Брыль.

Иван Залужный родился в 1918 году на современной Днепропетровщине во времена Украинского государства гетмана Скоропадского. В 14-летнем возрасте пережил в родном селе Голодомор. В 1942 году в составе советской армии участвовал в битве под Сталинградом.

Летом 2014 года Иван Залужный потерял своего единственного внука, ушедшего защищать Украину от российских оккупантов.

Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, спас в бою 50 собратьев.

Иван Залужный держит фото своего внука Ивана Гутника-Залужного, погибшего в бою на Донбассе

История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ. Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России.

Ветеран активно поддерживал местных участников боевых действий на Донбассе, общался с представителями воинской части, где раньше служил его внук.

В 2015 году он стал символом Дня победы над нацизмом и нововведенного Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, приобрел незаурядный резонанс.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти.

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, эту награду ему вручили за личное мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

В мае 2021 года Ивану Залужному исполнилось 103 года.