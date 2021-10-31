Самые большие мифы о витамине С: чему верить не стоит

Витамин С называют практически панацеей от многих заболеваний. Ученые и медики признают, что витамин С действительно необходим для организма. Но насколько правдива информация об этом витамине, сообщает РБК-Украина.

Медик назвала пять главных мифов о витамине С, которым давно пора перестать верить. Об этом в материале.

Миф 1. Витамин С можно получить только из пищи

Нет, витамин С содержится во многих продуктах, но не все они доступны в разные сезоны. Тем более, съедать ежедневно необходимое количество фруктов и овощей для восполнения суточной дозы этого витамина не так уж и просто. Витамин С также доступен в комплексах или отдельно – его любят дети. Его выпускают в разных формах – таблетки, капсулы, леденцы и желейные пастилки.

Миф 2. Витамин С может накапливаться в организме

Люди уверены, что могут есть килограммами цитрусовые или пропить курс витаминов и этого должно хватить надолго. Увы, это не так. Витамин С быстро растворяется в жидкостях и быстро выводится из организма в процессе обмена веществ. Но эта проблема решается легко – рацион должен быть сбалансированным, а при необходимости, например, осенью, восполнить витамин С можно с помощью фруктов и курса витаминов.

Миф 3. Витамин С разрушает зубную эмаль

Витамин С содержится во многих цитрусовых, а эти фрукты обладают высокой кислотностью и действительно могут влиять на состояние эмали зубов. Но для разрушительных действий такой кислоты нужно ежедневно, на протяжении многих месяцев, пить каждое утро лимонный сок. При таком восполнение витамина С эмаль может потемнеть, окислиться или поддаться эрозии. Однако в таких количествах люди цитрусовые, как правило, не употребляют. А от периодического употребления фруктов и витаминов в форме пастилок, леденцов или капсул – вреда для эмали не будет.

Миф 4. Витамин С защищает от коронавируса

Медики утверждают, что для работы иммунной системы витамины действительно нужны, в том числе и витамин С. Но с вирусами организм справляется за счет выработки антител для какой-то отдельно угрозы. Отдельно витамин С не может задать программу для организма и создать для него антитела. Но в целом витамин С помогает сделать иммунную защиту крепче, от любых воздействий. Исследования показывают, что витамин С способен также уменьшить тяжесть и продолжительность симптомов простуды.

Миф 5. Чем больше витамина С – тем лучше

Считается, что много витамина С не бывает. Но это не совсем так. Есть суточная доза витамина С для каждого возраста и массы тела. Для ребенка до 6 лет суточная доза – 50 мг в сутки. Для подростка – 75 мг, для взрослого – до 100-120 мг в сутки. Превышение этой дозы на 10-20 мг вреда точно не причинит. А вот применение витамина С в чрезмерных количествах может привести к нарушению работы слизистых пищеварительного тракта и к расстройству пищеварения. Порог токсичности у витамина С для человека – 15000 мг.