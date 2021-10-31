В Харькове остановили голосование на одном из участков

На участке № 631261 на внеочередных выборах мэра Харькова глава УИК остановила процедуру голосования, сообщает Сегодня.

Об этом заявила лидер движения "Честно" Вита Думанская.

Голосование было остановлено из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".

По словам Думанской, председатель участка сказал закрыть все двери, пока изучат заявление и комиссия примет решение.

"В помещении остались члены комиссии, несколько избирателей и наблюдатели Движения "Чесно". Здесь следует добавить, что на участке не было журнала для регистрации наблюдателей, где мы могли бы зарегистрироваться. В конце концов, 11 членов проголосовали, что не разрешают гражданину голосовать без паспорта и участок открыли" , — сказала она.

По информации активистов движения, в соответствии с частью 1 статьи 85 Избирательного кодекса Украины голосование проводится в день голосования с 8 до 20 часов без перерыва.