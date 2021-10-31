В Черновицкой области школы переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 1 ноября, школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Учитывая осложнение эпидемической ситуации на территории Черновицкой области и с учетом обсуждения, комиссия решила: Департаменту образования и науки областной государственной администрации сообщить руководителям заведений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября 2021 года" , - говорится в опубликованном протоколе комиссии.

При этом областная комиссия запретила очную работу и заведений внешкольного образования, а также художественного и спортивного направления всех форм собственности. Они должны работать дистанционно с 1 ноября две следующие недели.

В свою очередь, заместитель городского главы Черновцов Юрий Лесюк заявил, что школы областного центра с 1 ноября перейдут на дистанционный режим.