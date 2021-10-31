Индийская компания создала самый легкий гиперкар в мире

Компания Vazirani Automotive из Мумбаи (Индия), которая была создана в 2015 году, представила свою вторую модель – электрический гиперкар Ekonk. Новинка дебютировала в качестве прототипа и претендует на звание самой легкой модели в данном сегменте, сообщает Автоцентр.

Одноместный электрический спорткар вместе с аккумулятором весит всего 738 кг. Для сравнения масса Mazda MX-5 составляет 1058 кг. Такого результата компании удалось достичь благодаря использованию инновационной технологии охлаждения батареи. Она использует не жидкостную терморегуляцию, а воздушное охлаждение блоков аккумуляторов.

Визуально Ekonk выглядит очень аэродинамично. Он получил кузов из углеродного волокна, а роль фар выполняют светодиодные полоски в переднем и заднем бамперах. Колесные арки сильно выступают из кузова, а задние и вовсе скрывают колеса, тем самым минимизируя вероятность завихрений. Место водителя расположено с правой стороны. В качестве защиты выступает поперечная балка, так как ни крыши, ни ветрового стекла в конструкции гиперкара не предусмотрено.

В движение новинку приводит один электромотор мощностью 722 л.с., который позволяет развивать скорость до 309 км/ч и набирать первую «сотню» за 2,54 секунды. Информации о емкости аккумулятора и запасе хода нет. Также неизвестно, отправится ли гиперкар в производство. В компании лишь уточнили, что технологии, показанные на прототипе, будут реализованы на следующих серийных электромобилях.