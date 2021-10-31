Рейтинг самых популярных мобильных приложений Украины

В сентябре 2021 года украинцы начали намного чаще пользоваться приложением электронных госуслуг "Дія" - его аудитория выросла до 54% от всех пользователей. При этом самым популярным приложением в списке топ-20 стал Chrome, сообщает UBR.

В рейтинге мобильных приложений Украины за два года сменились лидеры: если в 2019 году это были Viber с охватом 96,4% пользователей и YouTube с 93,2%, то в 2021-м лидерами стали Chrome и Gmail (98,8% и 98,7% соответственно).

В то же время динамику роста популярности показывает Telegram, который опередил на этот раз Instagram. За последние 5 лет мессенджер увеличил свой охват с 17% до 86% и занял седьмую строчку рейтинга популярных приложений.

Также, наряду с увеличением использования интернет-банкинга (Приват24, monobank и др.), украинцы привыкли использовать смартфон для бесконтактных оплат. К примеру, приложением Google Pay в 2019 году пользовались 11% украинцев, а в 2021 году этот показатель достиг 48%.

Сразу два оператора мобильной связи – "Киевстар" (17 место) и Vodafone (20 место) оказались в рейтинге со своими приложениями.

TikTok оказался на 20-й позиции, но побил все рекорды по росту популярности – в 18 раз за последние 3 года.