В Украине 77% жилого фонда подключено к отоплению

В Украине уже подключено к отоплению 77% жилого фонда, сообщает УНИАН.

Об этом пишет премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

При этом, отметил он, в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу.

Шмыгаль добавил, что для устойчивого прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов, в рамках которых уже начат процесс реструктуризации долгов теплоснабжающих предприятий.

"В частности, мы заключили меморандум с главами городов и НАК "Нафтогазом", согласно которому городская власть взяла на себя обязательство не повышать тарифы на горячую воду и тепло. Со своей стороны правительство уже начало процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ, как предусмотрено в меморандуме" , - говорится в сообщении.

По данным премьер-министра, для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч. Цена на газ для населения останется стабильной в течение отопительного сезона - 7,96 грн за кубометр.

"На этой неделе правительство вдвое снизило тариф и для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа - также до 7,96 грн/кубометр" , - отметил Шмыгаль.

Тарифы в Украине

Как сообщалось, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Позже в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады, больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр, но без учета налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

13 октября в "Нафтогазе" заявили, что намерены предложить частным предприятиям контракты на поставку газа по фиксированной цене.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойного и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

28 октября теплопоставщики заявили о дефиците газа по "фиксированным ценам" от НАК "Нафтогаз Украины" на производство тепловой энергии и просят правительство увеличить объемы для его закупки.