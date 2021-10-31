В Киеве отметили День автомобилиста
В Киеве на День автомобилиста, отмечаемый в последнее воскресенье октября, традиционно собираются владельцы ретроавтомобилей. Вот и в этот раз поклонники классической техники организовали импровизированную экспозицию и закрыли ретросезон-2021, сообщает РБК-Украина.
Об том, как прошел в Киеве слет почитателей ретроавтомобилей, читайте в материале.
Автомобилисты собрались на Набережной, возле памятника основателям Киева. "Ретровики" обсуждали прошедшие в 2021 году ретромероприятия и строили планы на межсезонье – у множества владельцев классической техники есть еще незавершенные проекты.
Среди автомобилей участников было несколько интересных экземпляров. Самым старым автомобилем стал кабриолет Skoda Popular 1936 года. Главной премьерой слета стал отреставрированный внедорожник Willys MB с оригинальным прицепом. Интересно, что грузовой прицеп рассчитан на перевозку 230 кг и снизу полностью герметичен.
Мероприятие также посетили довоенные Opel Super 6, Opel Capitan, De Soto S6, Москвич-401 1956 года в оригинальной краске, ВАЗы, ГАЗы и ЗАЗы в различной степени оригинальности.
Всего в мероприятии участвовали около 50 классических автомобилей.