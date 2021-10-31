Британия выделит почти $70 млн помощи Афганистану

Правительство Великобритании выделит 50 млн фунтов стерлингов (более 68 млн долларов) на оказание гуманитарной помощи Афганистану, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Финансовая помощь пойдет на доставку продуктов, материалов для строительства жилья и лекарств в зимний период в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные меры ООН.

"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром" , - говорится в заявлении.

Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста.