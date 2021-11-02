Названы продукты увеличивающие риск развития деменции

Исследователи из Dementia Australia утверждают, что есть определенные продукты, которые увеличивают риск развития деменции. Их работа показывает, что полный отказ от вредных продуктов не поможет стопроцентно избежать деменции, однако существенно снизит риск ее возникновения, сообщает Лента.Ру.

Специалисты выяснили, что к вредным продуктам, ускоряющим развитие слабоумия, относятся те, которые имеют в своем составе насыщенные жиры и трансжиры. К ним относятся жирная молочная продукция, включая сливочное масло, а также шоколад, сало, мясо, пальмовое и кокосовое масло. Насыщены трансжирами фастфуд, жареные блюда и закуски, покупная выпечка, включая торты и печенье. Их результаты публикует британская газета Daily Express.

Согласно исследованию, люди, потребляющие вышеперечисленные продукты «имеют более высокий риск развития слабоумия», в то время как люди с диетой, включающей ненасыщенные, негидрогенизированные жиры, «имеют более низкий риск» возникновения когнитивного расстройства .