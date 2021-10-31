Сколько тратят украинские курильщики на сигареты

Украинские курильщики тратят на сигареты около $823 в год, что достигает 15% среднестатистического дохода за 12 месяцев после уплаты налогов, пишут аналитики Picodi. При этом стоимость пачки сигарет в нашей стране составляет в среднем $2,26, сообщает UBR.

По их данным, Украина занимает 19 позицию в рейтинге из 104 стран по ценам на сигареты. К примеру, в соседней Польше (57 место) одна пачка стоит около $4,65, а в Молдове – $1,68 (11 место).

В то же время самые дорогие сигареты продают в Австралии – $25,63. Такая цена является результатом осознанной политики властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Также в топ самых дорогих стран входят Новая Зеландия ($24,75 за пачку), Ирландия ($16,49) и Великобритания ($15,66).

При этом самые дешевые сигареты покупают в Нигерии ($0,97 за пачку) и Казахстане ($1,18).

Относительно трат курильщиков, то рейтинг стран Европы возглавляет Албания. Там люди отдают 23% своего среднего годового дохода на сигареты – $1140.

В топ-5 стран также попали:

Румыния – 22% дохода ($1783);

Черногория – 22% ($1505);

Северная Македония – 21% ($1053);

Сербия – 19% ($1288).

Всего в мире живет около 1,14 млрд курящих людей (по данным на 2019 год). Всемирная организация здравоохранения называет это табачной эпидемией, которая убивает 8 млн человек ежегодно. Среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.