В США оценили роль России в энергокризисе Европы
Европейские лидеры рассматривает разные варианты действий, которые могут включать полный пересмотр правил, регулирующих внутренний энергетический рынок, сообщает Корреспондент.
Совет по международным отношениям США опубликовал статью профессора Колумбийского университета Стивена Сестановича, в которой объясняется роль России в текущем энергетическом кризисе в Европе.
Эксперт называет несколько причин происходящего: снижение добычи газа в Европе, резкий рост спроса в Азии, истощение запасов во время прошедшей зимы, сокращение производства возобновляемой энергии. Кроме того, снизились поставки сжиженного природного газа, на который рассчитывали европейские импортеры.
По этим причинам винить только Москву в происходящем нельзя, говорит профессор. На вопрос, разжигает ли Россия кризис, Сестанович отвечает:
"И да и нет".
Он отмечает, что Москва готова использовать уязвимость клиентов, поэтому связала увеличение поставок газа с сертификацией своего газопровода Северный поток-2.
Кроме того, Газпром заявил Молдове, что:
"Цена будущих поставок будет зависеть от того, отложит ли бывшая советская республика торговое соглашение с ЕС", - отмечает эксперт.
Он добавил, что Европа рассматривает разные варианты действий, которые могут включать полный пересмотр правил, регулирующих внутренний энергетический рынок. Некоторые официальные лица призывают начать расследование в отношении Газпрома за нарушение антимонопольных правил.